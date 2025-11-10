Китай осуществил неудачный запуск коммерческой ракеты Ceres-1
15:32 10.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайская компания Galactic Energy в понедельник осуществила неудачный запуск ракеты-носителя Ceres-1 («Церера-1»). Об этом говорится в распространенном заявлении организации.
Как уточняется на ее странице в социальной сети WeChat, миссия не удалась из-за неисправности, которая возникла на 510-й секунде после старта у четвертой ступени ракеты, где преждевременно отключился двигатель. Galactic Energy принесла извинения заказчику и всем, кто оказывает ей поддержку, пообещав тщательно проанализировать причины поломки и обеспечить успешный вывод космических аппаратов на орбиту в будущем.
На этот раз запуск был осуществлен в 12:02 по пекинскому времени (07:02 мск) с космодрома Цзюцюань на севере КНР. Для Ceres-1 это 22-я по счету миссия, 6-я в 2025 году.
Ceres-1 — твердотопливная четырехступенчатая ракета легкого класса с диаметром обтекателя 1,4 м, достигающая 19 м в длину. Она способна вывести на низкую околоземную орбиту до 400 кг полезного груза.
