0
0
150
НОВОСТИ

Китай осуществил неудачный запуск коммерческой ракеты Ceres-1

15:32 10.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайская компания Galactic Energy в понедельник осуществила неудачный запуск ракеты-носителя Ceres-1 («Церера-1»). Об этом говорится в распространенном заявлении организации.

Как уточняется на ее странице в социальной сети WeChat, миссия не удалась из-за неисправности, которая возникла на 510-й секунде после старта у четвертой ступени ракеты, где преждевременно отключился двигатель. Galactic Energy принесла извинения заказчику и всем, кто оказывает ей поддержку, пообещав тщательно проанализировать причины поломки и обеспечить успешный вывод космических аппаратов на орбиту в будущем.

На этот раз запуск был осуществлен в 12:02 по пекинскому времени (07:02 мск) с космодрома Цзюцюань на севере КНР. Для Ceres-1 это 22-я по счету миссия, 6-я в 2025 году.

Ceres-1 — твердотопливная четырехступенчатая ракета легкого класса с диаметром обтекателя 1,4 м, достигающая 19 м в длину. Она способна вывести на низкую околоземную орбиту до 400 кг полезного груза.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 10.11.2025
Объем ФНБ на 1 ноября составил 13,2 трлн руб. — Минфин РФ
0
33
16:12 10.11.2025
Запад ищет предлоги, чтобы установить контроль над Ираном — совет нацбезопасности
0
98
16:00 10.11.2025
Техсбор планируется взимать сначала с готовой электроаппаратуры, затем с компонентов
0
132
15:12 10.11.2025
Саудовская Аравия летом впервые вошла в топ-3 по поездкам туристов в Россию
0
188
15:00 10.11.2025
Турнир претендентов на шахматную корону пройдет в 2026 году на Кипре
0
212
14:45 10.11.2025
Выставку «Образ Москвы в русском искусстве» посетили уже более 100 тысяч человек — Сергунина
0
212
14:32 10.11.2025
Ромашина возглавила сборную России по синхронному плаванию, сменив Покровскую
0
230
14:20 10.11.2025
Россияне все чаще тратят бонусы Спасибо на крупные покупки
0
237
14:12 10.11.2025
В России с начала года рост преступности среди подростков снизился в 2,5 раза
0
240
14:00 10.11.2025
ВС РФ освободили населенный пункт Гнатовка в ДНР
0
272

Возврат к списку