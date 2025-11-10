Запад ищет предлоги, чтобы установить контроль над Ираном — совет нацбезопасности

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иранская ядерная программа, как и многие другие темы, выступают лишь оправданием попыток Запада установить полный контроль над Ираном. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

«Сегодня совершенно очевидно, что [иранское] ядерное досье было не более чем предлогом. Предлогом для вражды с иранским народом. После войны (имеется в виду 12-дневная война с Израилем в июне — прим. ТАСС) они уже говорят, что нам следует обсудить ракеты, их дальность и региональную роль Ирана. Этот подход показывает, что Америка и Запад стремятся к доминированию; иначе какое вам дело до дальности иранских ракет?» — сказал он в ходе выступления на конференции «Мы и Запад в мировоззрении аятоллы Хаменеи».

Как отметил Лариджани, Иран не преклонится никогда перед угрозами, не поддастся попыткам Запада установить свою гегемонию на Ближнем Востоке и не будет вести бесполезные разговоры.