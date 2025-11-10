Техсбор планируется взимать сначала с готовой электроаппаратуры, затем с компонентов
16:00 10.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Технологический сбор планируется вводить в России поэтапно — сначала его будут взимать с готовой электронной аппаратуры, в том числе с ноутбуков и смартфонов, а затем с электронных компонентов и модулей. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.
Как отметили в министерстве, поэтапное введение сбора позволит бизнесу адаптироваться, а государству — отладить механизм.
«На первом этапе планируется взимать сбор с готовой электронной аппаратуры — такой, как ноутбуки, смартфоны и светотехнические изделия, что позволит запустить механизм и начать аккумулировать средства на развитие отрасли. Вторым этапом сбор будет распространен на электронные компоненты и модули, которые являются основой для этой аппаратуры. Это ключевой элемент для стимулирования глубокой локализации производства внутри страны», — сказали в Минпромторге.
