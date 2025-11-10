Комплекс «Орешник» будет перемещаться по территории Белоруссии — Лукашенко

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российский комплекс «Орешник», который поступит на боевое дежурство в Белоруссию в декабре, будет передвигаться по территории республики. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

«Детали раскрывать мы не будем. Это мобильный комплекс, он никогда не будет находиться в одном месте. Он будет барражировать по определенным точкам и из определенной точки [сможет при необходимости] нанести удар», — приводит его слова агентство БелТА.