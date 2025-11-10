Восемь человек задержаны в Башкирии при попытке диверсии на объекте сотовой связи — УФСБ

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники УФСБ по Башкирии задержали восемь жителей города Салавата и Ишимбайского района республики по делу о покушении на диверсию. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«УФСБ России по Республике Башкортостан пресечена противоправная деятельность 8 жителей г. Салавата и Ишимбайского района Республики Башкортостан, планировавших совершить диверсии в отношении объектов сотовой связи. <…> В настоящее время следователями органа безопасности в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по факту покушения на диверсию», — говорится в сообщении.