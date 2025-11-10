17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент Франции Николя Саркози покинул парижскую тюрьму Санте, где провел более 20 дней после приговора по делу о финансировании избирательной кампании. Как сообщает телеканал BFMTV, он выехал из пенитенциарного учреждения на минивэне в сопровождении полицейских на мотоциклах.

В отличие от того дня, когда Саркози отправлялся в тюрьму, на сей раз его родственники не организовывали каких-либо акций в поддержку бывшего президента. Возле его дома дежурят наряды полиции, а журналисты расположились на тротуарах вдоль улиц вокруг дома, рассчитывая заснять его прибытие. Пока неизвестно, будет ли бывший глава государства делать заявление для СМИ по прибытии на место.

Ранее Апелляционный суд Парижа удовлетворил ходатайство адвокатов Саркози об отмене предварительного тюремного заключения и переводе его под судебный контроль. По условиям судебного контроля ему запрещено покидать территорию Франции и общаться с любым действующим министром юстиции Франции на время судебного разбирательства, включая Жеральда Дарманена, который до оглашения нынешнего решения навещал его в тюрьме Санте. Рассмотрение апелляции Саркози на вынесенный в конце сентября приговор по делу о финансировании его предвыборной кампании ожидается в марте 2026 года.