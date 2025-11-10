0
НОВОСТИ

МОК запретит трансгендерам участвовать в женских соревнованиях на Олимпиаде

20:00 10.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный олимпийский комитет (МОК) запретит трансгендерным спортсменам принимать участие в женских соревнованиях на Олимпийских играх. Об этом сообщила газета The Times.

По информации источника, соответствующее решение будет принято МОК в начале 2026 года, когда организация получит научное обоснование о физическом превосходстве мужчин над женщинами. Отмечается, что новая политика Международного олимпийского комитета по этому вопросу может быть озвучена на сессии организации во время Олимпиады в Италии.

На данный момент трансгендеры, согласно правилам МОК, могут участвовать в женских соревнованиях, но решение остается за международными федерациями.

