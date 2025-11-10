Толкнувшая девочку-подростка на пути в метро Москвы пенсионерка арестована

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд арестовал пенсионерку, которая толкнула 13-летнюю девочку на пути на станции метро «Таганская» в Москве. Об этом сообщили в столичном ГСУ СК.

«По ходатайству следователей столичного СК обвиняемой в покушении на убийство несовершеннолетней избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в СК.

В столичной прокуратуре уточнили, что женщине предъявлено обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). «В судебном заседании обвиняемая возражала против избрания ей данной меры пресечения», — говорится в сообщении надзорного ведомства в телеграм-канале.

Днем 9 ноября на платформе станции метро «Таганская» обвиняемая на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений толкнула 13-летнюю девочку на жесткий путь. «Девушка громко смеялась и смотрела на меня, и я восприняла это как личное оскорбление. Далее я толкнула ее, не имея умысла причинить ей телесных повреждений или смерти», — процитировали слова арестованной в надзорном ведомстве.

Женщине назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре.