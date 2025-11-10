Толкнувшая девочку-подростка на пути в метро Москвы пенсионерка арестована
18:40 10.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суд арестовал пенсионерку, которая толкнула 13-летнюю девочку на пути на станции метро «Таганская» в Москве. Об этом сообщили в столичном ГСУ СК.
«По ходатайству следователей столичного СК обвиняемой в покушении на убийство несовершеннолетней избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказали в СК.
В столичной прокуратуре уточнили, что женщине предъявлено обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). «В судебном заседании обвиняемая возражала против избрания ей данной меры пресечения», — говорится в сообщении надзорного ведомства в телеграм-канале.
Днем 9 ноября на платформе станции метро «Таганская» обвиняемая на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений толкнула 13-летнюю девочку на жесткий путь. «Девушка громко смеялась и смотрела на меня, и я восприняла это как личное оскорбление. Далее я толкнула ее, не имея умысла причинить ей телесных повреждений или смерти», — процитировали слова арестованной в надзорном ведомстве.
Женщине назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре.
НОВОСТИ
- 19:20 10.11.2025
- Положительное сальдо внешней торговли РФ за январь–сентябрь снизилось до $101,7 млрд — ФТС
- 19:19 10.11.2025
- Президент Белоруссии: Основные вооружения нам надо иметь свои
- 18:00 10.11.2025
- Восемь человек погибли при взрыве автомобиля в Нью-Дели — ТВ
- 17:32 10.11.2025
- Николя Саркози покинул парижскую тюрьму
- 17:12 10.11.2025
- Восемь человек задержаны в Башкирии при попытке диверсии на объекте сотовой связи — УФСБ
- 17:00 10.11.2025
- Комплекс «Орешник» будет перемещаться по территории Белоруссии — Лукашенко
- 16:32 10.11.2025
- Объем ФНБ на 1 ноября составил 13,2 трлн руб. — Минфин РФ
- 16:12 10.11.2025
- Запад ищет предлоги, чтобы установить контроль над Ираном — совет нацбезопасности
- 16:00 10.11.2025
- Техсбор планируется взимать сначала с готовой электроаппаратуры, затем с компонентов
- 15:32 10.11.2025
- Китай осуществил неудачный запуск коммерческой ракеты Ceres-1
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать