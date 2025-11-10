0
Положительное сальдо внешней торговли РФ за январь–сентябрь снизилось до $101,7 млрд — ФТС

19:20 10.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Положительное сальдо внешней торговли России за январь — сентябрь 2025 года снизилось по сравнению с показателем годом ранее на 11,02%, до $101,7 млрд, следует из опубликованных данных ФТС России.

Экспорт за отчетный период снизился на $14,7 млрд и составил $302,8 млрд, в то время как импорт снизился на $2,1 млрд, до $201,1 млрд. Таким образом, товарооборот РФ в январе — сентябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 3,23% и составил $503,9 млрд.

