НОВОСТИ

Восемь человек погибли при взрыве автомобиля в Нью-Дели — ТВ

18:00 10.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере восемь человек погибли в результате взрыва автомобиля в районе Старого Дели в индийской столице. Об этом сообщил телеканал NDTV.

По его данным, 11 человек получили ранения.

