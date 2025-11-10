Восемь человек погибли при взрыве автомобиля в Нью-Дели — ТВ
18:00 10.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере восемь человек погибли в результате взрыва автомобиля в районе Старого Дели в индийской столице. Об этом сообщил телеканал NDTV.
По его данным, 11 человек получили ранения.
