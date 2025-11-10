Президент Белоруссии: Основные вооружения нам надо иметь свои

19:19 Источник: Интерфакс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что тактическое ядерное оружие было отправлено на обслуживание в Россию и уже вернулось в его страну. «До сих пор американцы заявляют, что они не знают, есть у нас (ядерное) оружие или нет. Ну и хорошо, пусть они так думают. Мы их предупредили. Мы не говорим сколько, где, как... Это мое дело. Оно лежит в надежном месте», – сказал Лукашенко на совещании в Минске. «Я даже больше сказал: мы его еще раз обслужили – отвезли в Россию, обслужили и вернули самый современный вариант тактического ядерного оружия», – цитирует белорусского президента госагентство БелТА.

Он пояснил: «Мы не можем это все раскрывать, и не столько для наших людей, сколько для них (за рубежом) это показывать». То же самое, добавил Лукашенко, касается комплекса «Орешник», который в декабре поступит на боевое дежурство. Лукашенко также заявил о «хороших отношениях» с Россией и планах по размещению «Орешника», однако отметил, что пока не заинтересован в размещении на территории Белоруссии таких комплексов, как «Буревестник» и «Посейдон». «Да, действительно, россияне помогали, помогают и будут помогать в силу той политики, которую мы проводим в отношении России. Но основные вооружения нам надо иметь свои», – заявил Лукашенко. «Еще раз подчеркиваю: ракеты – это хорошо. Но воевать будут люди. И те вооружения, которые людям нужны, мы должны создавать. Не будут так эффективны беспилотники у нас, как в степи и так далее. У нас лесной массив, не так просто беспилотниками воевать», – отметил глава государстваю