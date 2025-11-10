В Госдуме опровергли планы отключения России от внешнего интернета
20:40 10.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отключение российского сегмента интернета от зарубежных сервисов не планируется. Об этом ТАСС заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский («Единая Россия»), комментируя публикации о якобы возможном отключении России от внешнего интернета в случае вмешательства в выборы извне в 2026 году.
«Ни о каком отключении российского сегмента от зарубежных сервисов речи не идет. Да, действительно, мы каждую выборную кампанию — и федеральную, и региональную — сталкиваемся с огромным количеством DDoS-атак и так далее, но мы научились их купировать <…> и умеем отделять вредоносный контент от полезного. И в этом смысле есть уверенность в том, что мы и впредь будем действовать так же избирательно для того, чтобы те привычные, скажем так, иностранные ресурсы, которыми пользуются россияне, оставались у них в постоянном доступе», — сказал депутат.
