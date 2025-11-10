В ночь на 11 ноября Землю может накрыть сильная магнитная буря
21:20 10.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сильная магнитная буря может начаться в ночь на 11 ноября. Согласно математическим моделям, на планету обрушатся два фронта плазменного выброса, произошедшего на Солнце, сообщается в телеграм-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.
«Фронт первого, вчерашнего, выброса должен по расчетам прийти завтра около 20:00 по московскому времени (если бури не пугают, а, наоборот, есть страстное желание увидеть полярные сияния, то можно настраиваться смотреть на север). Через несколько часов после этого, уже ночью, по планете ударит второй, основной, фронт», — говорится в сообщении.
По данным расчетов, первый удар солнечной плазмы ожидается вечером 11 ноября, за ним последует второй, более мощный фронт. Несмотря на то что оба выброса частично отклонены к западу, ученые предупреждают о возможных сильных возмущениях магнитосферы Земли.
