Операторы связи запустили период охлаждения для сим-карт

Операторы связи запустили механизм для обеспечения безопасности и защиты от БПЛА — период охлаждения для сим-карт, сообщила пресс-служба Минцифры в своем Telegram-канале.

«Операторы связи по требованию регуляторов запустили новый механизм для обеспечения безопасности и защиты от беспилотников. При попадании сим-карты на территорию России из-за рубежа нужно подтвердить, что она используется человеком, а не встроена в беспилотник. До этого мобильный интернет и смс на этой сим-карте будут временно блокироваться», — говорится в сообщении.