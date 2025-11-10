0
НОВОСТИ

Операторы связи запустили период охлаждения для сим-карт

22:00 10.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Операторы связи запустили механизм для обеспечения безопасности и защиты от БПЛА — период охлаждения для сим-карт, сообщила пресс-служба Минцифры в своем Telegram-канале.

«Операторы связи по требованию регуляторов запустили новый механизм для обеспечения безопасности и защиты от беспилотников. При попадании сим-карты на территорию России из-за рубежа нужно подтвердить, что она используется человеком, а не встроена в беспилотник. До этого мобильный интернет и смс на этой сим-карте будут временно блокироваться», — говорится в сообщении.

