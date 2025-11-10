США приостановили антисирийские санкции, оставив в силе запрет на транзакции с РФ и Ираном

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты приостановили действие антисирийских санкций в рамках так называемого Закона имени Цезаря, оставив в силе запрет на транзакции с РФ и Ираном. Об этом сообщило американское министерство финансов.

Как отмечается в распространенном им письменном заявлении, «введение санкций в рамках „Закона имени Цезаря“ частично приостановлено на 180 дней». Соответствующее решение принял госсекретарь США Марко Рубио. Однако оно не распространяется на «определенные транзакции с участием правительств России и Ирана, передачу или предоставление товаров, технологий, программного обеспечения и услуг, а также денежных средств и финансирования российского и иранского происхождения», говорится в документе.

«Соединенные Штаты более не вводят всеобъемлющие санкции в отношении Сирии. Действие „Закона имени Цезаря“ приостановлено — за исключением подпадающих под санкции транзакций с Россией и Ираном. Передача Сирии или через нее большинства основных товаров американского производства гражданского назначения, а также программного обеспечения и технологий, разрешены без лицензии», — уточняет финансовое ведомство.

При этом оно подчеркивает, что санкции в отношении предыдущего президента Сирии Башара Асада и его окружения, виновных в нарушении прав человека в Сирии, торговцев наркотиками «и остальных региональных дестабилизирующих действующих лиц» остаются в силе. Правительство США «продолжает изучать» возможность исключения Сирии из американского списка стран — спонсоров терроризма, подтверждается в заявлении. Кроме того, в нем указывается, что для поставок в Сирию из США товаров, подпадающих под режим экспортного контроля, по-прежнему требуется специальное разрешение.