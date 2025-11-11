Над регионами России за ночь сбили 37 украинских БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь сбили 37 украинских беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 10 БПЛА — над территорией Республики Крым, 8 БПЛА — над территорией Саратовской области, 7 БПЛА — над территорией Орловской области, 3 БПЛА — над территорией Липецкой области, 3 БПЛА — над территорией Ростовской области, 3 БПЛА — над акваторией Черного моря, 1 БПЛА — над территорией Брянской области, 1 БПЛА — над территорией Воронежской области и 1 БПЛА — над территорией Калужской области», — сообщили в военном ведомстве.