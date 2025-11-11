Трамп допустил, что Франция относится к США ничем не лучше, чем Китай

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп допустил, что руководство Франции относится к его стране ничуть не лучше китайского.

Хозяин Белого дома во время интервью телеканалу Fox News в понедельник в очередной раз заверил, что американское правительство не будет препятствовать приезду китайских студентов на учебу в Соединенные Штаты. «Я хочу ладить с миром», — заявил он. В ответ на эту реплику ведущая отметила, что китайцы — «это не французы», утверждав, что власти КНР «производят слежку» и «крадут интеллектуальную собственность» США.

«А вы думаете, что французы лучше? Правда? Я бы отметил, что не был бы в этом так уверен. У нас куча проблем с французами, они несправедливо обложили налогами нашу технологическую [продукцию], они ввели 25-процентный налог на американскую продукцию», — заявил в ответ на это Трамп.

Как отметил хозяин Белого дома, он «исходит из того, что [к США] все относятся плохо». Американский лидер при этом подчеркнул, что многие союзники извлекали из торговли с США выгоду куда большую, чем Китай.