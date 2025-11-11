0
0
185
НОВОСТИ

Трамп допустил, что Франция относится к США ничем не лучше, чем Китай

11:05 11.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп допустил, что руководство Франции относится к его стране ничуть не лучше китайского.

Хозяин Белого дома во время интервью телеканалу Fox News в понедельник в очередной раз заверил, что американское правительство не будет препятствовать приезду китайских студентов на учебу в Соединенные Штаты. «Я хочу ладить с миром», — заявил он. В ответ на эту реплику ведущая отметила, что китайцы — «это не французы», утверждав, что власти КНР «производят слежку» и «крадут интеллектуальную собственность» США.

«А вы думаете, что французы лучше? Правда? Я бы отметил, что не был бы в этом так уверен. У нас куча проблем с французами, они несправедливо обложили налогами нашу технологическую [продукцию], они ввели 25-процентный налог на американскую продукцию», — заявил в ответ на это Трамп.

Как отметил хозяин Белого дома, он «исходит из того, что [к США] все относятся плохо». Американский лидер при этом подчеркнул, что многие союзники извлекали из торговли с США выгоду куда большую, чем Китай.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:20 11.11.2025
Каждый третий ребенок в Молдавии растет в условиях бедности — статистика
0
18
12:05 11.11.2025
Россиянка погибла в ДТП в Египте — местные власти
0
66
12:00 11.11.2025
Украина не получала от США деньги в 2025 году
0
77
11:32 11.11.2025
Каллас должна вернуться в школу из-за отсутствия знаний о Второй мировой — эксперт КНР
0
144
11:22 11.11.2025
Клиенты Сбера получат 855 миллионов бонусов Спасибо на Зеленый день
0
136
11:20 11.11.2025
27 россиян пострадали в ДТП в Египте - СМИ
0
148
11:00 11.11.2025
ВКС России ударили по Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР МО и аэродрому с F-16
0
200
10:32 11.11.2025
Половина британцев считают Би-би-си политически предвзятым вещателем — опрос
0
224
10:20 11.11.2025
ЕК создаст разведывательный орган под руководством фон дер Ляйен — FT
0
236
10:05 11.11.2025
Украина с 2022 года потеряла порядка 70% мощностей генерации электроэнергии
0
240

Возврат к списку