Каллас должна вернуться в школу из-за отсутствия знаний о Второй мировой — эксперт КНР
11:32 11.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава европейской дипломатии Кая Каллас должна вернуться в школу, чтобы получить базовые знания об истории Второй мировой войны. Такое мнение выразил вице-президент аналитического центра «Китай и глобализация» и профессор Сучжоуского университета Гао Чжикай, комментируя слова Каллас о роли Китая в войне.
«3 сентября этого года КНР провела грандиозный военный парад в ознаменование 80-летия победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и мировой антифашистской войне, <…> она [Каллас] публично выразила свое потрясение и спросила: „Почему Китай празднует победу над фашизмом? Какое отношение Китай имеет к победе над фашизмом?“ Она даже заявила, что военный парад Китая в Пекине был вызовом международному порядку, — отметил Гао Чжикай, слова которого приводит издание Guancha. — Мой публичный ответ на это таков: этой женщине пора вернуться в школу».
По словам эксперта, Китай пожертвовал 35 млн жизней в этой войне и боролся против японских захватчиков 14 лет подряд. «Если Кая Каллас, будучи главным дипломатом ЕС, даже не знает, что произошло в 1945 году, то она не подходит для этой должности, — сказал Гао Чжикай. — Ей следует вернуться даже не в университет или школу, а в детский сад, чтобы получить самые элементарные исторические знания».
