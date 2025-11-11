11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава европейской дипломатии Кая Каллас должна вернуться в школу, чтобы получить базовые знания об истории Второй мировой войны. Такое мнение выразил вице-президент аналитического центра «Китай и глобализация» и профессор Сучжоуского университета Гао Чжикай, комментируя слова Каллас о роли Китая в войне.

«3 сентября этого года КНР провела грандиозный военный парад в ознаменование 80-летия победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и мировой антифашистской войне, <…> она [Каллас] публично выразила свое потрясение и спросила: „Почему Китай празднует победу над фашизмом? Какое отношение Китай имеет к победе над фашизмом?“ Она даже заявила, что военный парад Китая в Пекине был вызовом международному порядку, — отметил Гао Чжикай, слова которого приводит издание Guancha. — Мой публичный ответ на это таков: этой женщине пора вернуться в школу».

По словам эксперта, Китай пожертвовал 35 млн жизней в этой войне и боролся против японских захватчиков 14 лет подряд. «Если Кая Каллас, будучи главным дипломатом ЕС, даже не знает, что произошло в 1945 году, то она не подходит для этой должности, — сказал Гао Чжикай. — Ей следует вернуться даже не в университет или школу, а в детский сад, чтобы получить самые элементарные исторические знания».