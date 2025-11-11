Украина не получала от США деньги в 2025 году
12:00 11.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина не получала прямой финансовой помощи от США в 2025 году, после вступления в должность президента Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), с которыми ознакомился ТАСС.
Данные НБУ свидетельствуют о поступлениях от европейских стран, стран G7, не входящих в Евросоюз — Великобритании, Канады, Японии, а также от МВФ и Всемирного банка, но не от США. Ранее получаемые от международных партнеров деньги, в том числе от Вашингтона, шли на финансирование гражданских статей бюджета, в том числе выплаты государственным служащим и различных социальных пособий.
Из-за замораживания и последующего прекращения программ USAID Украина не получила около $2,9 млрд в 2025 году.
Украина, однако, фактически продолжает получать деньги от США через фонд Facilitation of Resources to Invest in Strengthening Ukraine Financial Intermediary Fund (F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF), созданный в декабре 2024 года в качестве структуры Всемирного банка. Уходящая администрация Джо Байдена внесла в него $20 млрд в рамках кредита, компенсируемого за счет процентов с замороженных российских активов. К середине 2025 года из него было выделено более $3,5 млрд, полный объем $20 млрд планируется выделить к концу первого полугодия 2026 года.
В настоящее время США не имеют контроля над фондом F.O.R.T.I.S. Ukraine FIF, предоставляемые им средства считаются помощью по линии Всемирного банка.
Ранее Трамп заявил, что США больше не финансируют Украину.
