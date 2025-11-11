Россиянка погибла в ДТП в Египте — местные власти

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гражданка РФ погибла в результате ДТП с участием туристического автобуса на востоке Египта. Об этом сообщила администрация египетской провинции Красное море.

«Рано утром в 5 км от города Рас-Гариб туристический автобус столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли два человека, в том числе одна россиянка», — говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-службы администрации в соцсети.