Россиянка погибла в ДТП в Египте — местные власти
12:05 11.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Гражданка РФ погибла в результате ДТП с участием туристического автобуса на востоке Египта. Об этом сообщила администрация египетской провинции Красное море.
«Рано утром в 5 км от города Рас-Гариб туристический автобус столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибли два человека, в том числе одна россиянка», — говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-службы администрации в соцсети.
