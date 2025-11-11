0
Каждый третий ребенок в Молдавии растет в условиях бедности — статистика

12:20 11.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Треть детей в Молдавии растет в бедности на фоне заявлений властей об успехах евроинтеграции. Об этом заявил бывший премьер, лидер проевропейской Либерально-демократической партии Владимир Филат, комментируя отчет Национального бюро статистики «Анализ бедности и благосостояния домохозяйств с детьми в 2024 году» при поддержке детского фонда ООН «ЮНИСЕФ Молдова».

«Согласно данным Национального бюро статистики, 33,6% детей Молдовы живут в абсолютной бедности. Это значит, что каждый третий ребенок лишен элементарного, достаточного питания, одежды, образования, безопасности. Еще тревожнее, что 17,1% детей находятся в состоянии крайней нищеты, их семьи не могут обеспечить даже минимальный дневной рацион. В сельской местности положение еще тяжелее: 46,6% сельских детей живут за чертой бедности, тогда как в городах этот показатель составляет 18,6%. Особенно уязвимы многодетные семьи и дети, чьи родители уехали на заработки за границу: более половины домохозяйств с тремя и более детьми страдают от лишений, а 36,5% детей, оставшихся без родителей, растут в нужде», — написал в своем телеграм-канале Филат, который дал старт политической карьере президента Майи Санду, назначив ее министром в свой кабинет в 2012 году, а теперь жестко критикует, обвиняя в провальном управлении страной. Он отметил, что символические акции и пиар-кампании властей не меняют жизнь людей.

