Белоруссия в 2025 году рассчитывает заработать $9 млрд от экспорта продовольствия
12:32 11.11.2025 Источник: Интерфакс
Республика Беларусь в 2025 году рассчитывает получить рекордную сумму - более $9 млрд от экспорта продовольствия, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"По итогам 2025 года от экспорта продовольствия и сельхозсырья ожидаем рекордные более $9 млрд", - сказал Лукашенко, слова которого приводит госагентство БелТА.
Президент Белоруссии заявил, что и эти цифры не являются пределом, и объемы могут и должны быть больше.
НОВОСТИ
- 13:47 11.11.2025
- Международный альянс стран БРИКС по искусственному интеллекту работает над расширением на арабские страны
- 13:32 11.11.2025
- Значительная часть мобилизованных украинцев дезертирует задолго до прибытия в часть — FT
- 13:20 11.11.2025
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 255 военнослужащих в зоне СВО
- 13:18 11.11.2025
- Сбер развивает модель содействия бизнесу с помощью технологий генеративного искусственного интеллекта
- 13:05 11.11.2025
- ВС РФ освободили Новоуспеновское в Запорожской области
- 13:00 11.11.2025
- Шесть человек погибли, 12 пострадали при взрыве у здания суда в Исламабаде — ТВ
- 12:20 11.11.2025
- Каждый третий ребенок в Молдавии растет в условиях бедности — статистика
- 12:05 11.11.2025
- Россиянка погибла в ДТП в Египте — местные власти
- 12:00 11.11.2025
- Украина не получала от США деньги в 2025 году
- 11:32 11.11.2025
- Каллас должна вернуться в школу из-за отсутствия знаний о Второй мировой — эксперт КНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать