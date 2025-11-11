Белоруссия в 2025 году рассчитывает заработать $9 млрд от экспорта продовольствия

12:32 Источник: Интерфакс

Республика Беларусь в 2025 году рассчитывает получить рекордную сумму - более $9 млрд от экспорта продовольствия, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"По итогам 2025 года от экспорта продовольствия и сельхозсырья ожидаем рекордные более $9 млрд", - сказал Лукашенко, слова которого приводит госагентство БелТА.

Президент Белоруссии заявил, что и эти цифры не являются пределом, и объемы могут и должны быть больше.