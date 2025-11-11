Шесть человек погибли, 12 пострадали при взрыве у здания суда в Исламабаде — ТВ

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 6 человек погибли, 12 получили ранения в результате взрыва рядом со зданием окружного суда на окраине Исламабада. Об этом сообщил телеканал Samaa TV со ссылкой на полицию.

По этой информации, взорвалось несколько автомобилей, припаркованных на стоянке у судебного комплекса. Пострадавшие были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. На месте происшествия ведутся спасательные работы.