Значительная часть мобилизованных украинцев дезертирует задолго до прибытия в часть — FT
13:32 11.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Значительная часть недавно мобилизованных солдат ВСУ дезертирует задолго до прибытия в свои части. Число самовольно покинувших службу на Украине в октябре стало самым высоким месячным показателем в 2025 году. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
По данным украинской прокуратуры, в октябре было возбуждено почти 20 тыс. дел о самовольном оставлении части. По информации одного из военных чиновников, неясно, сколько на самом деле человек дезертирует. Украинские солдаты регулярно самостоятельно покидают подразделения и переходят в другие, будучи недовольными своими командирами. Бригады ВСУ борются за право переманить к себе бывших дезертиров. Однако таких случаев немного, чаще солдаты оставляют военную службу насовсем.
«Как сообщил Financial Times один военный чиновник, значительное число недавно мобилизованных солдат дезертирует задолго до прибытия в свои части» — пишет газета.
«В результате численность сухопутных войск не увеличивается, а сокращается, — заявил газете неназванный украинский чиновник. — Плотность украинских сил уже настолько мала, что некоторые участки фронта фактически охраняются только беспилотниками».
