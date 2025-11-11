Значительная часть мобилизованных украинцев дезертирует задолго до прибытия в часть — FT

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Значительная часть недавно мобилизованных солдат ВСУ дезертирует задолго до прибытия в свои части. Число самовольно покинувших службу на Украине в октябре стало самым высоким месячным показателем в 2025 году. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным украинской прокуратуры, в октябре было возбуждено почти 20 тыс. дел о самовольном оставлении части. По информации одного из военных чиновников, неясно, сколько на самом деле человек дезертирует. Украинские солдаты регулярно самостоятельно покидают подразделения и переходят в другие, будучи недовольными своими командирами. Бригады ВСУ борются за право переманить к себе бывших дезертиров. Однако таких случаев немного, чаще солдаты оставляют военную службу насовсем.

«Как сообщил Financial Times один военный чиновник, значительное число недавно мобилизованных солдат дезертирует задолго до прибытия в свои части» — пишет газета.

«В результате численность сухопутных войск не увеличивается, а сокращается, — заявил газете неназванный украинский чиновник. — Плотность украинских сил уже настолько мала, что некоторые участки фронта фактически охраняются только беспилотниками».