От США пока не было разъяснения слов Трампа по ядерным испытаниям — Песков

14:32 11.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва пока не получала разъяснений от Вашингтона насчет заявлений американского лидера Дональда Трампа по ядерным испытаниям. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока никаких объяснений со стороны наших американских визави на этот счет не поступало», — сказал он.

Ранее Трамп заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия, мотивировав это тем, что некие другие страны уже этим занимаются. Он не пояснил, о каких именно испытаниях идет речь, имеются ли в виду в том числе подрывы ядерных боезарядов.

Песков подчеркивал, что ни Россия, ни Китай не возобновляли никаких ядерных испытаний, привержены своим обязательствам в этой сфере. Москва ждет от Вашингтона разъяснений, добавлял он.

