От США пока не было разъяснения слов Трампа по ядерным испытаниям — Песков
14:32 11.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва пока не получала разъяснений от Вашингтона насчет заявлений американского лидера Дональда Трампа по ядерным испытаниям. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Пока никаких объяснений со стороны наших американских визави на этот счет не поступало», — сказал он.
Ранее Трамп заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия, мотивировав это тем, что некие другие страны уже этим занимаются. Он не пояснил, о каких именно испытаниях идет речь, имеются ли в виду в том числе подрывы ядерных боезарядов.
Песков подчеркивал, что ни Россия, ни Китай не возобновляли никаких ядерных испытаний, привержены своим обязательствам в этой сфере. Москва ждет от Вашингтона разъяснений, добавлял он.
НОВОСТИ
- 15:32 11.11.2025
- На границе Грузии и Азербайджана разбился военный вертолет, принадлежащий Турции
- 15:12 11.11.2025
- Сельское хозяйство РФ адаптировалось к вызовам, готово к росту экспорта — Мишустин
- 15:00 11.11.2025
- У Украины почти не осталось пехоты — волонтер
- 14:12 11.11.2025
- Три украинских БПЛА сбиты над Саратовской и Оренбургской областями
- 14:00 11.11.2025
- Отбывшего с визитом в Москву Токаева сопровождают российские истребители
- 13:59 11.11.2025
- В Сбере считают перспективным направлением экспорт российских решений в сфере ИИ в страны БРИКС
- 13:47 11.11.2025
- Международный альянс стран БРИКС по искусственному интеллекту работает над расширением на арабские страны
- 13:32 11.11.2025
- Значительная часть мобилизованных украинцев дезертирует задолго до прибытия в часть — FT
- 13:20 11.11.2025
- Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 255 военнослужащих в зоне СВО
- 13:18 11.11.2025
- Сбер развивает модель содействия бизнесу с помощью технологий генеративного искусственного интеллекта
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать