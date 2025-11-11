0
0
118
НОВОСТИ

Сбер развивает модель содействия бизнесу с помощью технологий генеративного искусственного интеллекта

13:18 11.11.2025

Сбер выстраивает новую модель взаимодействия с корпоративными клиентами крупного и среднего бизнеса — модель содействия целям бизнеса, где технологии помогают клиентским менеджерам банка точнее понимать цели клиентов и содействовать в их достижении. В основе модели — генеративный искусственный интеллект и партнерская философия «вместе к успеху».

Об этом рассказал директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка Сергей Меламед в ходе IV конференции по цифровой трансформации бизнеса SberPro Tech 2025.

«Когда мы говорим "вместе с клиентом к успеху" — это не лозунг. Это наша философия взаимодействия. GigaChat экономит время, освобождая менеджеров от рутины, чтобы они могли делать важное и главное — содействовать клиентам в достижении своих целей. В этом мы видим большой смысл ГенИИ-трансформации», – сказал Сергей Меламед.

Сбер объединяет опыт и экспертизу клиентских менеджеров и возможности генеративного искусственного интеллекта, внедряя GigaChat в повседневные процессы взаимодействия с клиентами.

Сегодня клиентским менеджерам в том числе помогают более 20 ИИ-агентов, которые:

– готовят менеджера ко встрече, собирая последние новости и важные события из внешних и внутренних источников;

– автоматически формируют протокол встречи с выводами и рекомендациями, заполняют CRM и предлагают следующие шаги;

– формируют консалтинговый план действий и перечень сервисов Сбера и партнеров, релевантных целям клиента.

Эти инструменты, которые помогают фокусироваться на стратегическом взаимодействии и развитии клиентов, уже сейчас ежедневно используют более 2000 менеджеров Сбера.

В этом году по итогам регулярных стратегических диалогов с 1785 клиентами Сбера — компаниями крупного и среднего бизнеса, было сформулировано 2890 бизнес-целей и заключено более 700 сделок для их достижения. Использование ИИ-агентов значительно повысило продуктивность встреч, а доля взаимодействий, в которых задействованы ГенИИ-сервисы, уже превысила 60%.

«Банк успешен тогда, когда успешны его клиенты, – подчеркнул Сергей Меламед. – Мы развиваем модель, в которой технологии помогают людям, раскрывая потенциал российского бизнеса и расширяя его возможности».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
13465
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
13803
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
13094
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
13421
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
13466
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
13409
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
13257
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
13478
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
13346
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
13143

Возврат к списку