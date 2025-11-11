Сбер развивает модель содействия бизнесу с помощью технологий генеративного искусственного интеллекта
13:18 11.11.2025
Сбер выстраивает новую модель взаимодействия с корпоративными клиентами крупного и среднего бизнеса — модель содействия целям бизнеса, где технологии помогают клиентским менеджерам банка точнее понимать цели клиентов и содействовать в их достижении. В основе модели — генеративный искусственный интеллект и партнерская философия «вместе к успеху».
Об этом рассказал директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка Сергей Меламед в ходе IV конференции по цифровой трансформации бизнеса SberPro Tech 2025.
«Когда мы говорим "вместе с клиентом к успеху" — это не лозунг. Это наша философия взаимодействия. GigaChat экономит время, освобождая менеджеров от рутины, чтобы они могли делать важное и главное — содействовать клиентам в достижении своих целей. В этом мы видим большой смысл ГенИИ-трансформации», – сказал Сергей Меламед.
Сбер объединяет опыт и экспертизу клиентских менеджеров и возможности генеративного искусственного интеллекта, внедряя GigaChat в повседневные процессы взаимодействия с клиентами.
Сегодня клиентским менеджерам в том числе помогают более 20 ИИ-агентов, которые:
– готовят менеджера ко встрече, собирая последние новости и важные события из внешних и внутренних источников;
– автоматически формируют протокол встречи с выводами и рекомендациями, заполняют CRM и предлагают следующие шаги;
– формируют консалтинговый план действий и перечень сервисов Сбера и партнеров, релевантных целям клиента.
Эти инструменты, которые помогают фокусироваться на стратегическом взаимодействии и развитии клиентов, уже сейчас ежедневно используют более 2000 менеджеров Сбера.
В этом году по итогам регулярных стратегических диалогов с 1785 клиентами Сбера — компаниями крупного и среднего бизнеса, было сформулировано 2890 бизнес-целей и заключено более 700 сделок для их достижения. Использование ИИ-агентов значительно повысило продуктивность встреч, а доля взаимодействий, в которых задействованы ГенИИ-сервисы, уже превысила 60%.
«Банк успешен тогда, когда успешны его клиенты, – подчеркнул Сергей Меламед. – Мы развиваем модель, в которой технологии помогают людям, раскрывая потенциал российского бизнеса и расширяя его возможности».
