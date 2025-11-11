Три украинских БПЛА сбиты над Саратовской и Оренбургской областями

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО сбили четыре украинских беспилотника над Саратовской, Оренбургской областями и Черным морем за пять часов, сообщили в Минобороны РФ.

«11 ноября в период с 8:00 мск до 13:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА — над территорией Саратовской области, один БПЛА — над территорией Оренбургской области и один БПЛА — над акваторией Черного моря», — сообщили там.