Отбывшего с визитом в Москву Токаева сопровождают российские истребители
14:00 11.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отбыл с государственным визитом в РФ. С момента пересечения госграницы его самолет сопровождают российские истребители.
«С момента пересечения государственной границы до посадки в аэропорту Москвы в воздушном пространстве России борт президента Казахстана сопровождают истребители Су-35 Министерства обороны РФ», — сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.
