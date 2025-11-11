0
НОВОСТИ

Отбывшего с визитом в Москву Токаева сопровождают российские истребители

14:00 11.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отбыл с государственным визитом в РФ. С момента пересечения госграницы его самолет сопровождают российские истребители.

«С момента пересечения государственной границы до посадки в аэропорту Москвы в воздушном пространстве России борт президента Казахстана сопровождают истребители Су-35 Министерства обороны РФ», — сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

