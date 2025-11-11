Международный альянс стран БРИКС по искусственному интеллекту работает над расширением на арабские страны
13:47 11.11.2025
Прорабатывается расширение Международного альянса стран БРИКС по искусственному интеллекту, в том числе на арабские страны. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью арабскому изданию Khaleej Times.
По его словам, к сотрудничеству привлекаются национальные ассоциации и университеты в области AI из арабских стран, включая Бахрейн, Египет, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Саудовскую Аравию, Тунис.
«Отмечу, что арабские страны активно развивают технологии и являются одними из передовых игроков на рынке искусственного интеллекта, – подчеркнул Александр Ведяхин. – На мой взгляд, присоединение арабских стран к международному альянсу стран БРИКС по AI – это не просто формальность, а необходимость. Без активного участия арабского мира с его уникальным культурным кодом, языком и инвестиционными возможностями сфера искусственного интеллекта рискует остаться ограниченной в своем развитии».
