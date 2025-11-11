0
В Сбере считают перспективным направлением экспорт российских решений в сфере ИИ в страны БРИКС

13:59 11.11.2025

Экспорт российских решений в сфере искусственного интеллекта в страны БРИКС является перспективным направлением. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин в интервью арабскому изданию Khaleej Times. У России большой опыт разработки и внедрения таких инструментов в разных отраслях — от промышленности и энергетики до здравоохранения и образования, отметил он.

По его словам, ключ к успешному экспорту AI-технологий – в их глубокой адаптации к языковым, культурным и правовым особенностям стран БРИКС. «Развитие национальной генеративной модели, такой как GigaChat, — это наш стратегический приоритет, гарантия технологической независимости и безопасности данных, – сказал Александр Ведяхин. – Хочу отметить, что модель понимает и отвечает на запросы на арабском языке. Внедряя отечественные решения, мы повышаем эффективность госуправления и делаем сервисы доступнее для людей. Поэтому мы солидарны с инициативой Китая по созданию глобального AI на принципах открытости, снижения барьеров и поддержки стран Глобального Юга в формировании единой экосистемы с открытым кодом».

Кроме того, крайне важны партнерства с местными компаниями и госструктурами для ускорения внедрения и повышения доверия к российским AI-решениям, продолжил Александр Ведяхин. «В рамках этой стратегии на ПМЭФ-2025 мы провели первый форум БРИКС+ по AI-технологиям и анонсировали запуск международной платформы верифицированных кейсов для создания единой экосистемы, – рассказал он. – Проанализировав более 600 примеров использования ИИ в приоритетных отраслях экономики из российской и международной практики, мы выпустили Russian AI Casebook — сборник перспективных решений с использованием классического и генеративного AI для ключевых отраслей экономики, таких как промышленность, здравоохранение, транспорт и другие».

«Нам вместе необходимо двигаться в сторону регулирования и стандартизации, – добавил Александр Ведяхин. – Согласование нормативных подходов и стандартов в области AI среди стран БРИКС упростит экспорт и интеграцию решений, создаст единое поле для технологического обмена».

«Поэтому экспорт российских AI-решений в страны БРИКС — абсолютно реалистичная и стратегически важная задача, – резюмировал он. – Она безусловно требует комплексного подхода, включающего и адаптацию технологий, и выстраивание партнёрств, и развитие инфраструктуры поддержки».

