У Украины почти не осталось пехоты — волонтер
15:00 11.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинская пехота почти вся ликвидирована, и, если ее совсем не останется, фронт прорвется. Об этом заявила волонтер, основатель украинского центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская.
«По сути, надо учиться воевать без пехоты, потому что пехоты почти нет», — написала она в своем телеграм-канале.
По словам Берлинской, «пехоту почти всю стерли», и, пока от нее еще что-то остается, на передовую нужно выставить «роботизированные взводы». «Потому что, если пехота окончательно закончится, а роботы взамен не зайдут — фронт прорвется», — отметила она.
