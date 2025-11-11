Сельское хозяйство РФ адаптировалось к вызовам, готово к росту экспорта — Мишустин

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российское сельское хозяйство адаптировалось к вызовам и обладает необходимыми заделами для роста экспорта продукции. На это указал председатель правительства РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной развитию АПК.

«Отрасль адаптировалась к текущим вызовам, оперативно реагирует на потребности внутреннего рынка. Есть также у нас и весомые заделы для наращивания экспортного потенциала — и продовольствия, и сырья», — отметил глава кабмина.