Сельское хозяйство РФ адаптировалось к вызовам, готово к росту экспорта — Мишустин
15:12 11.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российское сельское хозяйство адаптировалось к вызовам и обладает необходимыми заделами для роста экспорта продукции. На это указал председатель правительства РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии, посвященной развитию АПК.
«Отрасль адаптировалась к текущим вызовам, оперативно реагирует на потребности внутреннего рынка. Есть также у нас и весомые заделы для наращивания экспортного потенциала — и продовольствия, и сырья», — отметил глава кабмина.
