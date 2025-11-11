На границе Грузии и Азербайджана разбился военный вертолет, принадлежащий Турции

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предположительно военный вертолет, принадлежащий Вооруженным Силам Турции, разбился у грузино-азербайджанской границы. Об этом сообщает грузинский телеканал «Имеди».

Телеканал опубликовал видео, на котором видно, как падает летательный аппарат, однако детали рассмотреть сложно. Официальной информации от соответствующих грузинских ведомств пока не поступало. Неизвестно также, есть ли погибшие и пострадавшие в результате крушения.