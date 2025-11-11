Трое туристов получили травмы в горах Карачаево-Черкесии, на место выдвинулись спасатели

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трое человек из туристической группы сорвались со склона в горах Карачаево-Черкесии и получили множественные травмы, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

«По предварительной информации, туристическая группа из пяти человек собиралась посетить Махарское ущелье. Во время движения по маршруту трое из них оступились и сорвались с ледяного склона, получив множественные травмы», — сказали в ведомстве.