Трое туристов получили травмы в горах Карачаево-Черкесии, на место выдвинулись спасатели
16:12 11.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Трое человек из туристической группы сорвались со склона в горах Карачаево-Черкесии и получили множественные травмы, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
«По предварительной информации, туристическая группа из пяти человек собиралась посетить Махарское ущелье. Во время движения по маршруту трое из них оступились и сорвались с ледяного склона, получив множественные травмы», — сказали в ведомстве.
