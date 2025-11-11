Заболеваемость гриппом в РФ показала серьезный рост - Роспотребнадзор
16:32 11.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Количество выявляемых случаев гриппа за неделю в России увеличилось более чем в шесть раз по сравнению с началом октября. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Заболеваемость респираторными инфекциями остается на сезонном уровне, при этом еженедельно растет число случаев гриппа. По сравнению с началом октября количество выявляемых случаев за неделю увеличилось более чем в шесть раз. Среди циркулирующих штаммов гриппа доминирует A(H3N2). Выявленные вирусы полностью соответствуют вакцинным штаммам текущего сезона», — говорится в сообщении.
В надзорном ведомстве добавили, что заболеваемость COVID-19 за 45-ю неделю снизилась на 22,2% и составила 5,6 тыс. случаев. В рамках всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привиты более 59,4 млн граждан — это 40,3% населения страны.
НОВОСТИ
- 16:12 11.11.2025
- Трое туристов получили травмы в горах Карачаево-Черкесии, на место выдвинулись спасатели
- 16:00 11.11.2025
- Генпрокуратура Стамбула требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы
- 15:38 11.11.2025
- В «Сезоне биржевых гонок» от СберИнвестиций победил инвестор из Дмитрова с доходностью 300%
- 15:32 11.11.2025
- На границе Грузии и Азербайджана разбился военный вертолет, принадлежащий Турции
- 15:12 11.11.2025
- Сельское хозяйство РФ адаптировалось к вызовам, готово к росту экспорта — Мишустин
- 15:00 11.11.2025
- У Украины почти не осталось пехоты — волонтер
- 14:32 11.11.2025
- От США пока не было разъяснения слов Трампа по ядерным испытаниям — Песков
- 14:12 11.11.2025
- Три украинских БПЛА сбиты над Саратовской и Оренбургской областями
- 14:00 11.11.2025
- Отбывшего с визитом в Москву Токаева сопровождают российские истребители
- 13:59 11.11.2025
- В Сбере считают перспективным направлением экспорт российских решений в сфере ИИ в страны БРИКС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать