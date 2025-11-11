0
НОВОСТИ

Заболеваемость гриппом в РФ показала серьезный рост - Роспотребнадзор

16:32 11.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество выявляемых случаев гриппа за неделю в России увеличилось более чем в шесть раз по сравнению с началом октября. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Заболеваемость респираторными инфекциями остается на сезонном уровне, при этом еженедельно растет число случаев гриппа. По сравнению с началом октября количество выявляемых случаев за неделю увеличилось более чем в шесть раз. Среди циркулирующих штаммов гриппа доминирует A(H3N2). Выявленные вирусы полностью соответствуют вакцинным штаммам текущего сезона», — говорится в сообщении.

В надзорном ведомстве добавили, что заболеваемость COVID-19 за 45-ю неделю снизилась на 22,2% и составила 5,6 тыс. случаев. В рамках всероссийской кампании по вакцинации против гриппа привиты более 59,4 млн граждан — это 40,3% населения страны.

