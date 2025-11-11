В «Сезоне биржевых гонок» от СберИнвестиций победил инвестор из Дмитрова с доходностью 300%

15:38

В СберИнвестициях завершился инвестиционный чемпионат «Сезон биржевых гонок». Турнир проходил в пять этапов с мая по сентябрь. По его итогам разыграли 213 денежных призов, а победитель получил 1 млн рублей. Кроме того, на каждом этапе между участниками в разных номинациях распределялись призы до 200 тыс. рублей.

В чемпионате участвовали 63 тыс. человек с общим торговым оборотом 843 млрд рублей. Наибольшей популярностью турнир пользовался в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Свердловской, Ростовской, Самарской областях, Башкортостане и Татарстане, Нижегородской и Челябинской областях. 61% участников — в возрасте 36–50 лет, ещё 19% — старше 50, 13% — 26–35 лет, 7% — до 25 лет.

Наибольшую доходность — 300% — по итогам всех этапов показал инвестор из Дмитрова Московской области. Победителя зовут Максим, победа принесла ему крупный денежный приз — 1 млн рублей. К чемпионату инвестор присоединился в мае, но именно сентябрьский этап оказался для него наиболее успешным — доходность составила 98% за один месяц. Для этого он совершил порядка 1000 сделок на покупку и продажу бумаг — больше всего с облигациями «Европлана».

На втором месте с призом 600 тыс. рублей — Глеб из Москвы. Доходность его инвестиций — 147%, причем для этого ему хватило всего одного этапа. Результат достигнут благодаря активной торговле на срочном рынке — в основном это сделки с фьючерсом на серебро.

Бронзовая медаль и 400 тыс. рублей — у участника из Мурманской области Александра, который за время турнира заработал 132%. Он присоединился к чемпионату в мае и совершал сделки с акциями крупных компаний.

«В этот раз чемпионат состоял из пяти этапов и привлек на 20% больше участников, чем год назад, – сообщила Аиша Кубезова, руководитель брокерского бизнеса Сбера. – Инвесторы обращались к самым разным стратегиям и активно использовали маржинальное кредитование и инструменты срочного рынка. Каждый десятый участник турнира торговал с плечом, а каждый двадцатый — совершал сделки с фьючерсами и опционами. Мы поздравляем победителей и напоминаем, что в декабре будут подведены итоги молодежного ИнвестЧемпа. В нем уже участвуют 9 тысяч инвесторов от 16 до 25 лет со всех уголков нашей страны. До 15 ноября в СберИнвестициях еще можно присоединиться к турниру и стать одним из претендентов на стипендии и другие призы».