Еврокомиссия не пригласила Грузию на форум по расширению ЕС — представитель ЕК

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия не пригласила представителей Грузии на форум по расширению Евросоюза, который состоится в Брюсселе на следующей неделе. Это подтвердил представитель ЕК Гийом Мерсье на брифинге в Брюсселе.

«В ранее опубликованном докладе о расширении ЕС Еврокомиссия заявила, что теперь считает Грузию лишь „номинальным кандидатом на вступление в Евросоюз, — заявил он. — Еврокомиссия может подтвердить, что Грузия не приглашена на форум по расширению“. Мерсье подчеркнул, что Еврокомиссия обвиняет Грузию в отходе от демократических норм и европейских ценностей.

Форум Еврокомиссии в поддержку расширения ЕС пройдет 18 ноября в Брюсселе с участие представителей государств-кандидатов.