Еврокомиссия не пригласила Грузию на форум по расширению ЕС — представитель ЕК
17:00 11.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссия не пригласила представителей Грузии на форум по расширению Евросоюза, который состоится в Брюсселе на следующей неделе. Это подтвердил представитель ЕК Гийом Мерсье на брифинге в Брюсселе.
«В ранее опубликованном докладе о расширении ЕС Еврокомиссия заявила, что теперь считает Грузию лишь „номинальным кандидатом на вступление в Евросоюз, — заявил он. — Еврокомиссия может подтвердить, что Грузия не приглашена на форум по расширению“. Мерсье подчеркнул, что Еврокомиссия обвиняет Грузию в отходе от демократических норм и европейских ценностей.
Форум Еврокомиссии в поддержку расширения ЕС пройдет 18 ноября в Брюсселе с участие представителей государств-кандидатов.
НОВОСТИ
- 16:32 11.11.2025
- Заболеваемость гриппом в РФ показала серьезный рост - Роспотребнадзор
- 16:12 11.11.2025
- Трое туристов получили травмы в горах Карачаево-Черкесии, на место выдвинулись спасатели
- 16:00 11.11.2025
- Генпрокуратура Стамбула требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы
- 15:38 11.11.2025
- В «Сезоне биржевых гонок» от СберИнвестиций победил инвестор из Дмитрова с доходностью 300%
- 15:32 11.11.2025
- На границе Грузии и Азербайджана разбился военный вертолет, принадлежащий Турции
- 15:12 11.11.2025
- Сельское хозяйство РФ адаптировалось к вызовам, готово к росту экспорта — Мишустин
- 15:00 11.11.2025
- У Украины почти не осталось пехоты — волонтер
- 14:32 11.11.2025
- От США пока не было разъяснения слов Трампа по ядерным испытаниям — Песков
- 14:12 11.11.2025
- Три украинских БПЛА сбиты над Саратовской и Оренбургской областями
- 14:00 11.11.2025
- Отбывшего с визитом в Москву Токаева сопровождают российские истребители
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать