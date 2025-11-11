0
0
5
НОВОСТИ

Еврокомиссия не пригласила Грузию на форум по расширению ЕС — представитель ЕК

17:00 11.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия не пригласила представителей Грузии на форум по расширению Евросоюза, который состоится в Брюсселе на следующей неделе. Это подтвердил представитель ЕК Гийом Мерсье на брифинге в Брюсселе.

«В ранее опубликованном докладе о расширении ЕС Еврокомиссия заявила, что теперь считает Грузию лишь „номинальным кандидатом на вступление в Евросоюз, — заявил он. — Еврокомиссия может подтвердить, что Грузия не приглашена на форум по расширению“. Мерсье подчеркнул, что Еврокомиссия обвиняет Грузию в отходе от демократических норм и европейских ценностей.

Форум Еврокомиссии в поддержку расширения ЕС пройдет 18 ноября в Брюсселе с участие представителей государств-кандидатов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:32 11.11.2025
Заболеваемость гриппом в РФ показала серьезный рост - Роспотребнадзор
0
105
16:12 11.11.2025
Трое туристов получили травмы в горах Карачаево-Черкесии, на место выдвинулись спасатели
0
140
16:00 11.11.2025
Генпрокуратура Стамбула требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы
0
151
15:38 11.11.2025
В «Сезоне биржевых гонок» от СберИнвестиций победил инвестор из Дмитрова с доходностью 300%
0
189
15:32 11.11.2025
На границе Грузии и Азербайджана разбился военный вертолет, принадлежащий Турции
0
196
15:12 11.11.2025
Сельское хозяйство РФ адаптировалось к вызовам, готово к росту экспорта — Мишустин
0
234
15:00 11.11.2025
У Украины почти не осталось пехоты — волонтер
0
260
14:32 11.11.2025
От США пока не было разъяснения слов Трампа по ядерным испытаниям — Песков
0
259
14:12 11.11.2025
Три украинских БПЛА сбиты над Саратовской и Оренбургской областями
0
276
14:00 11.11.2025
Отбывшего с визитом в Москву Токаева сопровождают российские истребители
0
342

Возврат к списку