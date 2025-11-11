Большинство жителей США ощутили на себе последствия шатдауна — опрос

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 59% жителей США в той или иной степени оказались лично затронуты последствиями рекордной по своей продолжительности приостановки финансирования работы федерального правительства (шатдауна). Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологической службой YouGov.

О том, что шатдаун оказал большое негативное влияние на жизнь, заявили 15% американцев. 21% жителей США оценил последствия шатдауна для себя как средние, еще 23% опрошенных указали на небольшие последствия, с которыми они столкнулись лично. В то же время 36% американцев заявили, что приостановка финансирования правительства не оказала на них влияния. 6% опрошенных не смогли однозначно ответить на поставленный вопрос.

Мнения американцев относительно того, кто несет ответственность за шатдаун, разделились. 31% жителей США считают, что в затянувшейся приостановке финансирования виноваты представители Демократической партии в Конгрессе, 34% назвали ответственными республиканцев. Еще 26% отметили, что считают представителей обеих основных политических партий США ответственными в равной степени. 9% опрошенных не определились со своим мнением.