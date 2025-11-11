0
0
119
НОВОСТИ

Дефицит бюджета РФ за 10 месяцев предварительно составил 4,2 трлн руб. — Минфин

17:40 11.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дефицит федерального бюджета РФ по итогам января — октября 2025 года, согласно предварительной оценке, составил 4,2 трлн руб., что на 4,3 трлн рублей выше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщается на сайте Минфина.

«По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в январе — октябре 2025 года составил 29 924 млрд рублей, что на 0,8% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2024 года», — говорится в сообщении. Объем расходов федерального бюджета по итогам отчетного периода вырос на 15,4% и составил 34,1 трлн руб.

В целом в 2025 году дефицит федерального бюджета ожидается на уровне 2,6% ВВП, а структурный первичный баланс — в размере 1,3% ВВП. «Превышение целевых параметров структурного первичного баланса по итогам года связано с замедлением роста ненефтегазовых доходов в условиях охлаждения инфляции и внутреннего спроса», — констатирует министерство.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:18 11.11.2025
Промышленное прошлое Лефортово уступает место креативному будущему
0
66
17:35 11.11.2025
Сбер с партнерами проводит Зеленый день для онлайн-шопинга
0
150
17:12 11.11.2025
Большинство жителей США ощутили на себе последствия шатдауна — опрос
0
178
17:00 11.11.2025
Еврокомиссия не пригласила Грузию на форум по расширению ЕС — представитель ЕК
0
207
16:32 11.11.2025
Заболеваемость гриппом в РФ показала серьезный рост - Роспотребнадзор
0
236
16:12 11.11.2025
Трое туристов получили травмы в горах Карачаево-Черкесии, на место выдвинулись спасатели
0
250
16:00 11.11.2025
Генпрокуратура Стамбула требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы
0
259
15:38 11.11.2025
В «Сезоне биржевых гонок» от СберИнвестиций победил инвестор из Дмитрова с доходностью 300%
0
294
15:32 11.11.2025
На границе Грузии и Азербайджана разбился военный вертолет, принадлежащий Турции
0
299
15:12 11.11.2025
Сельское хозяйство РФ адаптировалось к вызовам, готово к росту экспорта — Мишустин
0
331

Возврат к списку