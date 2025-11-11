Промышленное прошлое Лефортово уступает место креативному будущему

18:18

На берегах Яузы формируется новая «арт-миля» — цепочка культурных площадок и кластеров, объединяющих искусство, образование и городскую жизнь.

Лефортово переживает новую волну развития — район активно благоустраивается и перезагружается, превращаясь из бывшей промышленной территории в современное культурно-жилое пространство. Здесь появляются новые парки, реставрируются памятники, а на месте заводских цехов формируются арт-кластеры и сообщества творческих индустрий.

Так, на месте промзоны «Серп и Молот» создан парк «Зелёная река», обновлены Лефортовский парк и мемориальный комплекс Героев 1812 года, благоустраиваются набережные Яузы. Развитие транспортной инфраструктуры — новые станции метро и МЦК — усиливает привлекательность района для жизни и работы.

Историк, культуролог и директор Школы наследия Инна Крылова напоминает, что именно вдоль Яузы задумывался проект объединения креативных кластеров в единую «артмилю». «Здесь действительно много интересных объектов, объединённых общей идеей — идеей содружества креативных арендаторов и художественных проектов», — отмечает Крылова. По её словам, арт-миля должна связать бизнес-квартал «Арма», центр современного искусства «Винзавод», центры дизайна Artplay и «Плутон» — с заводом «Кристалл» на противоположном берегу реки.

Перспективы развития Лефортово связаны с масштабной программой реновации и вовлечения территорий. Согласно опросу москвичей, проведённому Агентством социальных исследований «Столица», жители ожидают не просто новое строительство, а создание полноценного многофункционального пространства.

Директор по развитию агентства Андрей Языкеев поясняет: «Почти 40% опрошенных хотят, чтобы Лефортово оставалось местом для отдыха и прогулок. При этом треть видит потенциал в превращении района в историко-культурный центр, а каждый третий — в развитии университетской специализации. Эти направления не конкурируют, а дополняют друг друга, создавая основу для сбалансированной стратегии развития».

Одним из символов перемен стал бывший ликёро-водочный завод «Кристалл», который взяла в управление компания Asterus. Девелопер переосмыслил площадку под социокультурное пространство, где действуют арт-резиденции, музейно-выставочные проекты и концептуальные магазины.

Эксперты уверены, что развитие культурно-креативного кластера позволит Лефортово стать одной из главных точек притяжения Москвы. Это не только способ сохранить историческую память, но и возможность задать новые стандарты городской жизни, где в центре внимания — не квадратные метры, а качество среды и культурное наполнение.