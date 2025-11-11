0
0
71
НОВОСТИ

Полеты воздушных шаров Литва расценила как «гибридную атаку» со стороны Белоруссии

19:25 11.11.2025 Источник: Интерфакс

Представитель посольства Белоруссии был вызван в министерство иностранных дел Литвы, сообщила во вторник пресс-служба литовского внешнеполитического ведомства.

"11 ноября представителю посольства Республики Беларусь в Литовской Республике, вызванному в министерство иностранных дел, в очередной раз был выражен решительный протест в связи с продолжающимися нарушениями Беларусью воздушного пространства Литвы, которые следует расценивать как гибридные атаки", - говорится в заявлении литовского МИД.

Там пояснили, что речь идет о "зафиксированных 8 и 10 ноября нарушениях воздушного пространства, когда нелегальные воздушные шары с территории Беларуси вновь представляли угрозу гражданской авиации и общественной безопасности".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:43 11.11.2025
Умный дом Sber и Уфанет сделали массово доступным голосовое управление домофонами
0
68
18:18 11.11.2025
Промышленное прошлое Лефортово уступает место креативному будущему
0
207
17:40 11.11.2025
Дефицит бюджета РФ за 10 месяцев предварительно составил 4,2 трлн руб. — Минфин
0
297
17:35 11.11.2025
Сбер с партнерами проводит Зеленый день для онлайн-шопинга
0
267
17:12 11.11.2025
Большинство жителей США ощутили на себе последствия шатдауна — опрос
0
260
17:00 11.11.2025
Еврокомиссия не пригласила Грузию на форум по расширению ЕС — представитель ЕК
0
314
16:32 11.11.2025
Заболеваемость гриппом в РФ показала серьезный рост - Роспотребнадзор
0
319
16:12 11.11.2025
Трое туристов получили травмы в горах Карачаево-Черкесии, на место выдвинулись спасатели
0
323
16:00 11.11.2025
Генпрокуратура Стамбула требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы
0
329
15:38 11.11.2025
В «Сезоне биржевых гонок» от СберИнвестиций победил инвестор из Дмитрова с доходностью 300%
0
364

Возврат к списку