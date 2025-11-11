Полеты воздушных шаров Литва расценила как «гибридную атаку» со стороны Белоруссии

19:25 Источник: Интерфакс

Представитель посольства Белоруссии был вызван в министерство иностранных дел Литвы, сообщила во вторник пресс-служба литовского внешнеполитического ведомства.

"11 ноября представителю посольства Республики Беларусь в Литовской Республике, вызванному в министерство иностранных дел, в очередной раз был выражен решительный протест в связи с продолжающимися нарушениями Беларусью воздушного пространства Литвы, которые следует расценивать как гибридные атаки", - говорится в заявлении литовского МИД.

Там пояснили, что речь идет о "зафиксированных 8 и 10 ноября нарушениях воздушного пространства, когда нелегальные воздушные шары с территории Беларуси вновь представляли угрозу гражданской авиации и общественной безопасности".