Умный дом Sber и Уфанет сделали массово доступным голосовое управление домофонами
19:43 11.11.2025
|Фото пресс-службы Сбера
Интеграция домофонов Уфанет в систему Умного дома Sber позволяет жителям домов с домофонами от оператора связи открывать подъездные двери дистанционно, не отрываясь от домашних дел. Теперь управление домофоном доступно через интеллектуальные колонки Sber с ГигаЧат. Активация голосового управления осуществляется в мобильном приложении Салют, после чего двери будут открываться по команде «Салют, открой дверь».
Эта инициатива стала первым массовым внедрением подобного сервиса в России. Ранее похожие проекты работали лишь в пилотном режиме и ограничивались единичными объектами. Услуга управления домофоном при помощи голоса объединяет умную квартиру и умное здание.
В будущем компании планируют выводить видеопоток с домофонов Уфанет на экраны телевизоров на ОС Салют ТВ. Это даст пользователям возможность наблюдать за придомовыми территориями и подъездами прямо с экрана и обеспечит ещё большую безопасность.
