0
0
0
НОВОСТИ

Умный дом Sber и Уфанет сделали массово доступным голосовое управление домофонами

19:43 11.11.2025

18816161.jpg
Фото пресс-службы Сбера
Компания SberDevices, разработчик решений Умного дома Sber, и оператор связи Уфанет первыми в России запустили масштабную услугу управления домофоном с помощью голосовых команд. На старте она доступна в семи регионах России и охватывает более 2,7 миллиона домохозяйств в многоквартирных домах, оборудованных умными домофонами Уфанет.

Интеграция домофонов Уфанет в систему Умного дома Sber позволяет жителям домов с домофонами от оператора связи открывать подъездные двери дистанционно, не отрываясь от домашних дел. Теперь управление домофоном доступно через интеллектуальные колонки Sber с ГигаЧат. Активация голосового управления осуществляется в мобильном приложении Салют, после чего двери будут открываться по команде «Салют, открой дверь».

Эта инициатива стала первым массовым внедрением подобного сервиса в России. Ранее похожие проекты работали лишь в пилотном режиме и ограничивались единичными объектами. Услуга управления домофоном при помощи голоса объединяет умную квартиру и умное здание.

В будущем компании планируют выводить видеопоток с домофонов Уфанет на экраны телевизоров на ОС Салют ТВ. Это даст пользователям возможность наблюдать за придомовыми территориями и подъездами прямо с экрана и обеспечит ещё большую безопасность.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:25 11.11.2025
Полеты воздушных шаров Литва расценила как «гибридную атаку» со стороны Белоруссии
0
125
18:18 11.11.2025
Промышленное прошлое Лефортово уступает место креативному будущему
0
218
17:40 11.11.2025
Дефицит бюджета РФ за 10 месяцев предварительно составил 4,2 трлн руб. — Минфин
0
306
17:35 11.11.2025
Сбер с партнерами проводит Зеленый день для онлайн-шопинга
0
278
17:12 11.11.2025
Большинство жителей США ощутили на себе последствия шатдауна — опрос
0
271
17:00 11.11.2025
Еврокомиссия не пригласила Грузию на форум по расширению ЕС — представитель ЕК
0
323
16:32 11.11.2025
Заболеваемость гриппом в РФ показала серьезный рост - Роспотребнадзор
0
329
16:12 11.11.2025
Трое туристов получили травмы в горах Карачаево-Черкесии, на место выдвинулись спасатели
0
335
16:00 11.11.2025
Генпрокуратура Стамбула требует для Имамоглу до 2 352 лет тюрьмы
0
339
15:38 11.11.2025
В «Сезоне биржевых гонок» от СберИнвестиций победил инвестор из Дмитрова с доходностью 300%
0
371

Возврат к списку