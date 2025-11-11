Умный дом Sber и Уфанет сделали массово доступным голосовое управление домофонами

19:43

Фото пресс-службы Сбера

Компания SberDevices, разработчик решений Умного дома Sber, и оператор связи Уфанет первыми в России запустили масштабную услугу управления домофоном с помощью голосовых команд. На старте она доступна в семи регионах России и охватывает более 2,7 миллиона домохозяйств в многоквартирных домах, оборудованных умными домофонами Уфанет.

Интеграция домофонов Уфанет в систему Умного дома Sber позволяет жителям домов с домофонами от оператора связи открывать подъездные двери дистанционно, не отрываясь от домашних дел. Теперь управление домофоном доступно через интеллектуальные колонки Sber с ГигаЧат. Активация голосового управления осуществляется в мобильном приложении Салют, после чего двери будут открываться по команде «Салют, открой дверь».

Эта инициатива стала первым массовым внедрением подобного сервиса в России. Ранее похожие проекты работали лишь в пилотном режиме и ограничивались единичными объектами. Услуга управления домофоном при помощи голоса объединяет умную квартиру и умное здание.

В будущем компании планируют выводить видеопоток с домофонов Уфанет на экраны телевизоров на ОС Салют ТВ. Это даст пользователям возможность наблюдать за придомовыми территориями и подъездами прямо с экрана и обеспечит ещё большую безопасность.