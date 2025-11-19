Обломками ATACMS повреждены крыши геронтологического центра и детдома в Воронеже

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обломки уничтоженных ракет ATACMS повредили крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома, жертв нет. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Упавшими обломками уничтоженных ракет повреждены крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также одно частное домовладение. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет», — сказали в ведомстве.