НОВОСТИ

Обломками ATACMS повреждены крыши геронтологического центра и детдома в Воронеже

09:05 19.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обломки уничтоженных ракет ATACMS повредили крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома, жертв нет. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Упавшими обломками уничтоженных ракет повреждены крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также одно частное домовладение. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет», — сказали в ведомстве.

