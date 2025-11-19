Иран готов возобновить переговоры по ядерной программе с США на своих условиях
09:32 19.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Ирана готовы возобновить переговоры с США по ядерной программе исламской республики, если они будут проводиться с учетом требований Тегерана. Об этом заявил телеканалу CNN советник иранского духовного лидера аятоллы Али Хаменеи, глава Стратегического совета по международным отношениям Камаль Харрази.
«Они должны сделать первый шаг и показать, что готовы взаимодействовать с нами на условиях, которые мы выдвинем, — сказал чиновник. — Это должно быть основано на равноправии и взаимном уважении». Он добавил, что Тегеран готов говорить с Вашингтоном о «степени обогащения» урана, но не о его прекращении, при этом утверждая, что Иран «не будет стремиться к созданию ядерного оружия».
