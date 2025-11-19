Поведение Зеленского демонстрирует отчаяние — обозреватель Telegraph
10:05 19.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский теряет контакт с реальностью, а его поведение свидетельствует об отчаянии, которое заставляет сторонников Украины опасаться за ее будущее. Такое мнение высказал в газете The Daily Telegraph обозреватель Оуэн Мэттьюс.
«Поездки по Европе и подписание фантазийных оружейных сделок, которые Украина не может себе позволить, не являются ответом на надвигающийся политический и военный кризис дома, — говорится в статье. — Поведение Зеленского — тревожный знак для всех благожелателей Украины, потому что оно демонстрирует отчаяние. В ситуации, когда война входит в критическую фазу, международные фонды иссякают, уровень дезертирства в украинской армии в четыре раза выше, чем в прошлом году, российские силы продвигаются вперед, а от политического авторитета президента остались руины, мы должны очень опасаться за будущее Украины».
Описывая последние договоренности, объявленные Зеленским, в том числе о приобретении в будущем 100 французских истребителей Rafale и до 150 — Gripen, поставках американского СПГ через Грецию в ситуации растущего бюджетного дефицита и риска остаться без средств уже к февралю следующего года, Оуэн называет их примером «магического мышления».
