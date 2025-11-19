Президент Бразилии запретил властям использовать гендерно-нейтральные слова в документах
10:20 19.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подписал закон, запрещающий использование «гендерно-нейтрального языка» при составлении официальных документов органами государственной власти. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil.
Так, ранее вместо местоимения «todos» — «все», которое в португальском языке также обозначает мужскую множественную форму местоимения «каждый» — «todo», чиновники нередко заменяли его на «todes» или «todxs», прежде всего в письменной форме.
Как пояснил телеканал, эти измененные местоимения использовались для обращения в адрес тех, кто до сих пор не понял, к какому из двух полов имеет непосредственное отношение. Теперь такие обращения запрещены, в соответствии с новым законом власти должны руководствоваться только стандартами классического португальского языка.
НОВОСТИ
- 11:32 19.11.2025
- Медведев назвал успехи ВС РФ лучшим катализатором гибели киевского режима
- 11:20 19.11.2025
- Белоусов поручил разработать рейтинг регионов по мерам поддержки бойцов СВО
- 11:05 19.11.2025
- Подрыв Японией отношений с КНР нанесет ей мощный экономический удар — эксперт
- 11:00 19.11.2025
- Продажи водки в России в январе — октябре снизились на 3,7%, коньяка — на 9,1%
- 10:35 19.11.2025
- В Москве начала работу международная конференция по искусственному интеллекту AI Journey 2025
- 10:32 19.11.2025
- ВС РФ уничтожили пусковые установки, с которых запустили ATACMS по Воронежской области
- 10:05 19.11.2025
- Поведение Зеленского демонстрирует отчаяние — обозреватель Telegraph
- 10:04 19.11.2025
- На рынок вышли телевизоры Sber с голосовым управлением без пульта и интеграцией ГигаЧат
- 10:00 19.11.2025
- Сделка Франции с Украиной по 100 Rafale является спектаклем — французский депутат
- 09:32 19.11.2025
- Иран готов возобновить переговоры по ядерной программе с США на своих условиях
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать