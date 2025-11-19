Президент Бразилии запретил властям использовать гендерно-нейтральные слова в документах

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подписал закон, запрещающий использование «гендерно-нейтрального языка» при составлении официальных документов органами государственной власти. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil.

Так, ранее вместо местоимения «todos» — «все», которое в португальском языке также обозначает мужскую множественную форму местоимения «каждый» — «todo», чиновники нередко заменяли его на «todes» или «todxs», прежде всего в письменной форме.

Как пояснил телеканал, эти измененные местоимения использовались для обращения в адрес тех, кто до сих пор не понял, к какому из двух полов имеет непосредственное отношение. Теперь такие обращения запрещены, в соответствии с новым законом власти должны руководствоваться только стандартами классического португальского языка.