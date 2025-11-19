0
0
183
НОВОСТИ

Президент Бразилии запретил властям использовать гендерно-нейтральные слова в документах

10:20 19.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подписал закон, запрещающий использование «гендерно-нейтрального языка» при составлении официальных документов органами государственной власти. Об этом сообщил телеканал CNN Brasil.

Так, ранее вместо местоимения «todos» — «все», которое в португальском языке также обозначает мужскую множественную форму местоимения «каждый» — «todo», чиновники нередко заменяли его на «todes» или «todxs», прежде всего в письменной форме.

Как пояснил телеканал, эти измененные местоимения использовались для обращения в адрес тех, кто до сих пор не понял, к какому из двух полов имеет непосредственное отношение. Теперь такие обращения запрещены, в соответствии с новым законом власти должны руководствоваться только стандартами классического португальского языка.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:32 19.11.2025
Медведев назвал успехи ВС РФ лучшим катализатором гибели киевского режима
0
31
11:20 19.11.2025
Белоусов поручил разработать рейтинг регионов по мерам поддержки бойцов СВО
0
71
11:05 19.11.2025
Подрыв Японией отношений с КНР нанесет ей мощный экономический удар — эксперт
0
103
11:00 19.11.2025
Продажи водки в России в январе — октябре снизились на 3,7%, коньяка — на 9,1%
0
105
10:35 19.11.2025
В Москве начала работу международная конференция по искусственному интеллекту AI Journey 2025
0
165
10:32 19.11.2025
ВС РФ уничтожили пусковые установки, с которых запустили ATACMS по Воронежской области
0
162
10:05 19.11.2025
Поведение Зеленского демонстрирует отчаяние — обозреватель Telegraph
0
230
10:04 19.11.2025
На рынок вышли телевизоры Sber с голосовым управлением без пульта и интеграцией ГигаЧат
0
182
10:00 19.11.2025
Сделка Франции с Украиной по 100 Rafale является спектаклем — французский депутат
0
226
09:32 19.11.2025
Иран готов возобновить переговоры по ядерной программе с США на своих условиях
0
220

Возврат к списку