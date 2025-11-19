0
0
145
НОВОСТИ

ВС РФ уничтожили пусковые установки, с которых запустили ATACMS по Воронежской области

10:32 19.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевой расчет «Искандер-М» ракетным ударом уничтожил в Харьковской области пусковые установки, запустившие ракеты ATACMS по Воронежской области. Также уничтожен боекомплект и личный состав расчетов в составе до 10 человек, сообщили в Минобороны РФ

«Средствами воздушной разведки Вооруженных сил Российской Федерации было оперативно установлено место пуска ракет ATACMS в Харьковской области. В районе населенного пункта Волосская Балаклея (50 км юго-восточнее населенного пункта Чугуев) были обнаружены две пусковые установки реактивных систем залпового огня MLRS производства США. Боевым расчетом ОТРК „Искандер-М“ нанесен ракетный удар по ракетной позиции ВСУ, в результате которого две пусковые установки MLRS с боекомплектом, а также личным составом боевых расчетов (до 10 человек), уничтожены», — сообщили в военном ведомстве, опубликовав видео.

