В Москве начала работу международная конференция по искусственному интеллекту AI Journey 2025

10:35

Международная конференция AI Journey 2025, посвященная искусственному интеллекту (ИИ), начала работу в Москве 19 ноября. Мероприятие, организованное при участии Альянса в сфере ИИ, продлится три дня и объединит ведущих мировых экспертов в этой области.

Как отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, программа юбилейной конференции ориентирована на технологические новинки и практические кейсы, демонстрирующие потенциал генеративного ИИ.

«Я приглашаю всех, кого интересует тема искусственного интеллекта, присоединиться к AI Journey — площадке, на которой рождаются инсайты и создаётся технологическое будущее», — подчеркнул он.

Первый день конференции посвящен применению генеративного ИИ в повседневной жизни и для развития страны. Второй день будет сосредоточен на использовании технологий в различных секторах экономики, в его рамках также пройдут форум стран БРИКС+ по ИИ и церемония награждения лауреатов премии «Лидеры ИИ». Заключительный день, 21 ноября, посвятят роли искусственного интеллекта в науке.

В рамках конференции запланированы выступления экспертов из России, Китая, Индии, Сербии, Бразилии, Бахрейна, США, Малайзии и других стран. Трансляция мероприятий будет доступна на официальном сайте конференции на русском, английском и арабском языках.

Также на конференции сегодня, 19 ноября, пройдет пленарная дискуссия на тему «Будущее с ИИ» с участием Германа Грефа.