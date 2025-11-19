Подрыв Японией отношений с КНР нанесет ей мощный экономический удар — эксперт
11:05 19.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ухудшение японским правительством отношений с Китаем может нанести ощутимый ущерб экономике островного государства. Такое мнение выразил научный сотрудник Китайского института международных исследований Яо Цзиньсян, комментируя обострение отношений между Пекином и Токио.
«Если позволить политическому авантюризму подорвать экономическое и торговое сотрудничество, последствия будут гораздо серьезнее, чем предполагалось», — приводит его слова издание Guancha. Яо Цзиньсян указал, что китайские масштабы производства, полнота производственной цепочки, инфраструктурный потенциал и размер внутреннего рынка превосходят японские.
По словам эксперта, ключевые аспекты японской экономики в значительной степени зависят от рынка КНР. Япония экспортирует в Китай в большом количестве продукцию автомобилестроения, машиностроения и высокоточное оборудование. «Если Пекин примет ответные торговые меры или технологические ограничения, японские экспортные компании немедленно почувствуют давление, что напрямую скажется на внутреннем производстве и занятости», — отметил Яо Цзиньсян.
Он указал, что на данный момент премьер-министр Санаэ Такаити имеет широкую поддержку населения, но когда японские компании по-настоящему почувствуют последствия сокращения заказов, роста затрат на цепочку поставок или рыночных ограничений, отношение общественности к ней может постепенно измениться.
«Это не угроза, а напоминание, китайско-японские отношения вступили в эпоху тесно переплетенных интересов и структурных изменений в реальной мощи, любая ошибка может привести к огромным издержкам», — подчеркнул эксперт.
Обострение китайско-японских отношений
Ранее премьер Японии Санаэ Такаити в ходе дебатов в парламенте заявила, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять «экзистенциальную угрозу», которая способна вынудить Японию воспользоваться «правом на коллективную самооборону». Это вызвало резкое недовольство Пекина, который сделал Токио серьезное представление.
