Подрыв Японией отношений с КНР нанесет ей мощный экономический удар — эксперт

Ухудшение японским правительством отношений с Китаем может нанести ощутимый ущерб экономике островного государства. Такое мнение выразил научный сотрудник Китайского института международных исследований Яо Цзиньсян, комментируя обострение отношений между Пекином и Токио.

«Если позволить политическому авантюризму подорвать экономическое и торговое сотрудничество, последствия будут гораздо серьезнее, чем предполагалось», — приводит его слова издание Guancha. Яо Цзиньсян указал, что китайские масштабы производства, полнота производственной цепочки, инфраструктурный потенциал и размер внутреннего рынка превосходят японские.

По словам эксперта, ключевые аспекты японской экономики в значительной степени зависят от рынка КНР. Япония экспортирует в Китай в большом количестве продукцию автомобилестроения, машиностроения и высокоточное оборудование. «Если Пекин примет ответные торговые меры или технологические ограничения, японские экспортные компании немедленно почувствуют давление, что напрямую скажется на внутреннем производстве и занятости», — отметил Яо Цзиньсян.

Он указал, что на данный момент премьер-министр Санаэ Такаити имеет широкую поддержку населения, но когда японские компании по-настоящему почувствуют последствия сокращения заказов, роста затрат на цепочку поставок или рыночных ограничений, отношение общественности к ней может постепенно измениться.

«Это не угроза, а напоминание, китайско-японские отношения вступили в эпоху тесно переплетенных интересов и структурных изменений в реальной мощи, любая ошибка может привести к огромным издержкам», — подчеркнул эксперт.

Обострение китайско-японских отношений

Ранее премьер Японии Санаэ Такаити в ходе дебатов в парламенте заявила, что возможный военный кризис у Тайваня будет представлять «экзистенциальную угрозу», которая способна вынудить Японию воспользоваться «правом на коллективную самооборону». Это вызвало резкое недовольство Пекина, который сделал Токио серьезное представление.