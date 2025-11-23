Почти 60 тыс. белгородцев покинули регион после начала СВО - губернатор Гладков

20:00 Источник: Интерфакс

Почти 60 тыс. белгородцев покинули регион после начала специальной военной операции, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «Число покинувших регион оцениваем по количеству открепившихся полисов ОМС – это порядка 60 тыс. человек. Большинство из них – это жители приграничных территорий. Точное количество уехавших мы назвать не можем, но в целом негативных последствий для экономики региона мы не фиксируем», – заявил Гладков в воскресенье. Он выразил уверенность, что 90% уехавших обязательно вернутся домой после завершения СВО.