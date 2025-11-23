0
0
108
НОВОСТИ

Почти 60 тыс. белгородцев покинули регион после начала СВО - губернатор Гладков

20:00 23.11.2025 Источник: Интерфакс

Почти 60 тыс. белгородцев покинули регион после начала специальной военной операции, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. «Число покинувших регион оцениваем по количеству открепившихся полисов ОМС – это порядка 60 тыс. человек. Большинство из них – это жители приграничных территорий. Точное количество уехавших мы назвать не можем, но в целом негативных последствий для экономики региона мы не фиксируем», – заявил Гладков в воскресенье. Он выразил уверенность, что 90% уехавших обязательно вернутся домой после завершения СВО.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:35 23.11.2025
По сообщению Рубио, делегации США и Украины в Женеве добились хорошего прогресса
0
121
20:14 23.11.2025
Мелони: Я бы не сказала, что надо говорить о контрпредложении ЕС по Украине
0
163
19:40 23.11.2025
Путин посетит с государственным визитом Киргизию на следующей неделе
0
198
19:27 23.11.2025
Пожар на Шатурской ГРЭС, возникший после атаки дронов, ликвидирован
0
224
17:50 23.11.2025
Трамп: Украинское руководство не выразило никакой благодарности за наши усилия...
0
384
16:20 23.11.2025
Источник FT о переговорах по Украине в Женеве: Много неопределенности. Ситуация меняется каждый час
0
486
15:30 23.11.2025
Пресс-служба фон дер Ляйен выпустила заявление к переговорам в Женеве по плану США
0
566
15:00 23.11.2025
Ведется подготовка к отдельным переговорам между США и Россией - NYT
0
563
13:25 23.11.2025
Сегодня в Женеве запланирован целый день переговоров между делегациями США и Украины - СМИ
0
610
11:50 23.11.2025
США, вероятно, все же смогут предоставить Киеву ракеты Tomahawk на определенных условиях - WP
0
802

Возврат к списку